В Госдуму внесен законопроект, который позволит создавать в России личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Поправки вносятся в части первую и третью Гражданского кодекса РФ, уточняется в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект продолжает развитие наследственного права, поясняет один из авторов инициативы — председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Гражданин может распорядиться о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом, бизнесом, активами после его смерти, указав это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам. Он определяет, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда. Самый известный пример наследственного фонда за рубежом — фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии, поясняют в Госдуме. Наследственный фонд создается нотариусом после смерти гражданина-учредителя в соответствии с его волей.

Во многих странах существуют не только наследственные («посмертные») фонды, но и «прижизненные» личные фонды, создаваемые и действующие при жизни учредителя и продолжающие существовать после его смерти.

«Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски», — отметил Крашенинников.

Законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные «прижизненные» фонды для управления имуществом. Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Таким образом, наследственный фонд будет являться разновидностью личного фонда.

В Гражданский кодекс предлагается ввести понятие «личный фонд». Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя).

Что касается существующих в настоящее время фондов, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, то они получат в ГК РФ новое наименование — «общественно полезные фонды». Таким образом, в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций.

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть меньше 100 млн рублей. При этом оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком. Правило о стоимости имущества не распространяется на наследственные («посмертные») фонды. Имущество, переданное личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель, утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Учредитель может также по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда. Важно отметить, что после смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.

Законопроект запрещает «соучредительство» и замену учредителя личного фонда.

Поскольку физическое лицо, учреждающее личный фонд, передает фонду часть своего имущества, предлагается ряд мер, защищающих кредиторов учредителя и предупреждающих возможное недобросовестное выведение активов из‑под обращения взыскания. В частности, предусматривается субсидиарная ответственность личного фонда (за исключением «посмертного» наследственного фонда) по обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания фонда. А в исключительных случаях, когда кредиторы по уважительным причинам не имели возможности обратиться с требованиями к личному фонду в течение указанного срока, этот срок может быть продлен судом, но не более чем до пяти лет со дня создания личного фонда.

«С учетом открытости данных ЕГРЮЛ, из которого в любой момент можно получить сведения о государственной регистрации личного фонда, это позволит защитить интересы кредиторов учредителя», — отметил Крашенинников.

Что касается наследственных фондов, созданных после смерти учредителя на основании завещания, то к ним такая норма не применяется. Наследственный фонд является наследником, поэтому не может нести субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя. «Как наследник такой фонд отвечает по обязательствам умершего в пределах перешедшего к нему наследственного имущества», — пояснил Крашенинников.

Личные фонды (в том числе те, которые созданы при жизни учредителя и продолжили свою деятельность после его смерти) могут осуществлять управление имуществом как с передачей дохода выгодоприобретателям, так и без передачи. Например, в целях сохранения имущества и увеличения его стоимости.

Однако наследственный фонд, создаваемый после смерти учредителя, может управлять имуществом только для передачи выгодоприобретателям доходов или имущества фонда.

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица, за исключением коммерческих организаций. Учредитель личного фонда не может быть выгодоприобретателем, если иное не предусмотрено уставом фонда. Права выгодоприобретателя личного фонда не могут переходить к другим лицам.

Предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов. Создание личных фондов будет сопровождаться государственной регистрацией, переходом права собственности на имущество от гражданина-учредителя к фонду и распространением на созданный фонд правил о налогообложении и отчетности.

Крашенинников отметил, что возможность учреждать в России «прижизненные» личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, поскольку предлагается эффективный инструмент управления активами. У заинтересованных граждан появится возможность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохранить и приумножить то, что есть, материально обеспечить конкретных людей, к примеру родственников, или поддержать какие‑то проекты и организации.



Депутат также напомнил, что с 1 июня 2019 года в России появились такие наследственные инструменты, как совместные завещания супругов и наследственные договоры. Согласно имеющейся статистике на март 2021 года, всего в России граждане оформили 1 865 совместных завещаний супругов, 90 наследственных договоров и 109 завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда.