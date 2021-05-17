Ограничения из-за пандемии коронавируса и засуха в Индии могут привести к сбоям в глобальных поставках чая на ближайшее полугодие, а также к резкому росту цен на продукт, сообщает «Прайм» со ссылкой на Financial Times. По данным издания, речь идет об индийских регионах Ассам и Дарджилинг, являющихся крупнейшими по производству чая в стране, а также о ряде стран Африки. В штате Ассам на 90 чайных плантациях в общей сложности зафиксировано около 500 случаев заражения коронавирусом. Если ситуацию со вспышкой COVID-19 не удастся взять под контроль, то цены на чай могут сильно вырасти.

Кабмин не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло Соглашения о стабилизации цен на сахарный песок были продлены 30 марта до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

По словам владельцев плантаций, для определения настоящих масштабов пандемии нужно провести дополнительное тестирование сотрудников. Власти региона пытаются остановить распространение вируса и на 800 других плантациях штата. В профсоюзах уверены, что участившиеся случаи заражения коронавирусом работников плантаций связаны с их условиями жизни и труда, так как они вынуждены перемещаться большими группами. В ближайшее время в стране планируется вакцинация всех сотрудников плантаций, однако сейчас привить всех невозможно из-за нехватки доз вакцин. Сейчас прирост заболеваемости в Индии превышает 300 тыс. человек в сутки.

Еще один фактор, который давит на цены: усугубляется ситуация сильной засухи в штате Ассам, а также в штатах на северо-востоке Индии.

