Самый высокий рост показателя долговой нагрузки (ПДН) за последние полгода зафиксирован у самозанятых граждан (плюс 3,5 процентного пункта), а также у сотрудников, работающих в охранных структурах (плюс 0,8 п. п.) и сфере образования (плюс 0,6 п. п.), согласно данным НБКИ, основанным на информации от 4 тыс. российских кредиторов. В ряде отраслей ПДН немного снизился, в том числе у работников СМИ (минус 0,6 п. п.), а также в сферах продаж (минус 0,4 п. п.), туризма и гостиничного бизнеса (минус 0,3 п. п.).

Наименьший ПДН в апреле 2021 года в отраслевой структуре занятости был отмечен у работников из сфер «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (16,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,8%). Наибольшую часть своего дохода на выплаты по кредитам направляют работники охранных предприятий (36,5%), «Фармацевтики и медицины» (33,6%) и социальной сферы (33,1%).

Меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители топ-менеджмента (14,5%) и мидл-менеджмента (19,6%). Самый большой ПДН — у работников административно-хозяйственного персонала (31,5%) и рабочих специальностей (30,5%). У инженерно-технического персонала предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 23,4%.