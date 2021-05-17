Банк России установил официальные курсы валют на 18 мая.

Курс доллара понизился на 14,31 копейки, составив 73,8537 рубля (73,9968 рубля на 17 мая). Курс евро повысился на 3,35 копейки, до 89,6584 рубля (с 89,6249 рубля на 17 мая).

На Московской бирже на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 19 копеек, валюты стоят 74,04 и 90,1 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,71—74,14 рубля за доллар и 89,51—90,16 рубля за евро.