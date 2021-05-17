Минфин сомневается в необходимости освобождения от НДФЛ доходов от продажи активов, приобретенных в ходе IPO, идея пока не поддерживается ведомством. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«[Вопрос] обсуждается, пока мы не поддерживаем. Я бы не сказал, что это окончательное решение, но пока у нас есть сомнения в необходимости этой меры», — сказал он.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор разрабатывает меры поддержки спроса розничных инвесторов на акции компаний, выходящих на IPO. Глава ЦБ, в частности, допустила возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи активов, приобретенных в ходе IPO, или после шести месяцев удержания.