В России в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го — февралем 2021-го в четыре раза выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка.

По словам аналитика Kaspersky Who Calls Виталий Воробьева, мошенники постоянно меняют свои тактики. Сейчас они все чаще стали притворяться сотрудниками государственных структур — так они застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро. Весной количество звонков якобы от силовых структур стремительно увеличивалось, такая легенда позволяет злоумышленникам не только убедить жертву сделать что-либо, но и оставить это в тайне от близких, пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он отметил, что в разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят.

Эксперты призывают пользователей оставаться бдительными. Даже если звонящий звучит убедительно, записать его данные, положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник, сообщил Голованов.