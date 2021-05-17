На срочном рынке Московской биржи 25 мая стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций. Торговый код контракта — SPYF, говорится в сообщении торговой площадки.

«Базовый актив нового фьючерсного контракта — инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P 500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда — 358 млрд долларов США. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США», — отмечается в релизе.

С помощью нового контракта российские институциональные и частные инвесторы смогут реализовывать:

краткосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, связанные с американским рынком акций;

арбитражные стратегии между различными контрактами на американские индексы, а также хеджировать портфели американских акций, в том числе доступных на рынке акций Московской биржи.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах США, торги и расчеты производятся в российских рублях. Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая SPDR S&P 500 ETF Trust. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 79 фьючерсными контрактами и 46 опционами на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Объем торгов на срочном рынке Московской биржи в 2020 году вырос на 57,7% и составил 129,9 трлн рублей.