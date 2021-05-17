Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц за январь — апрель 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве на 5,8%, а в Санкт-Петербурге — на 1,4%. В целом по стране средняя премия по обязательной «автогражданке» для автомобилей физлиц за январь — апрель 2021 года осталась на уровне того же периода 2020 года и составила 5 416 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Он отметил, что в ряде регионов, в частности в Москве и Санкт-Петербурге средняя премия по ОСАГО для водителей — физлиц снизилась — в Москве она составила 7 743 рубля, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге — 7 261 рубль (снижение на 1,4%).

«Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в целом по стране остается неизменной с начала 2020 года, несмотря на существенный рост стоимости запчастей, при этом в 2019 году средняя стоимость обязательной «автогражданки» снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%», — сказал Игорь Юргенс. Он напомнил, что тенденция к росту стоимости запчастей и, соответственно, росту страховых выплат наметилась в 2020 году в результате скачка курсов валют и закрытия границ из-за пандемии. Рост цен достигал 23%, а с 15 марта 2021 года РСА ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ, по которым рост выплат составляет в среднем 16% по сравнению с выплатами более стабильного в отношении колебаний курса валют и стоимости запчастей 2019 года.

«Такие результаты оказались возможны благодаря проводимой Центральным банком реформе тарифообразования обязательной «автогражданки», из-за которой тариф стал определяться с учетом степени аварийности конкретного автовладельца. В результате конкуренция страховых компаний за безубыточных автовладельцев, — а к ним относится большинство автовладельцев РФ, — усилилась. Поэтому, несмотря на то, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, мы видим, что средняя премия остается неизменной, а безаварийные автовладельцы платят за полис меньше», — сказал Игорь Юргенс.