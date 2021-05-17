Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID («Мобильный ID») от «Билайна». Доступ к услуге могут получить граждане России, сообщает пресс-служба компании.

«Подтвердить личность можно в любом удобном месте и независимо от времени суток при наличии телефона с доступом в Интернет. Для этого необходимо заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить формальный аттестат. Далее подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на телефон и в WebMoney Keeper», — говорится в релизе.

«Мобильный ID» — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Она создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.