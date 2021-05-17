Власти планируют выделить на реализацию поручений президента Владимира Путина по бюджетным кредитам для регионов 1,055 трлн рублей. Как пишет РБК , это следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

Из этой суммы объем бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составит до 500 млрд рублей, эти кредиты будут предоставляться в период до 2023 года, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Объем бюджетных кредитов в рамках реструктуризации коммерческого долга регионов и муниципалитетов до 2029 года составит до 337 млрд рублей. Ранее Минфин давал оценку до 176 млрд рублей. Реструктуризация рыночных заимствований субъектов РФ затронет как долг перед банками, так и долг по облигациям.

Объем бюджетных кредитов регионам для рефинансирования ранее привлеченных бюджетных кредитов составит 218 млрд рублей. Федеральные кредиты, выданные в декабре 2020 года, должны были погашаться в 2021-м, но власти решили пролонгировать их до 2029 года.

Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, средства на инфраструктурные проекты и реструктуризацию коммерческого долга регионов будут предоставляться за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.

Путин: часть коммерческих долгов регионов заместят бюджетными кредитами Нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает президент.

Путин выступил с инициативой по кредитам для регионов в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Президент предложил выделить властям субъектов РФ бюджетные кредиты, которые позволили бы заместить тот объем их коммерческого долга, который превышает 25% их собственных доходов. «Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности», — сказал он. Путин также предложил реструктурировать кредиты, ранее выданные регионам федеральным центром, продлив их срок действия до 2029 года.

По оценке АКРА, у тех 34 регионов, рыночный долг (по облигациям и банковским кредитам) которых на 1 января превышает 25% собственных доходов, это суммарное превышение составляет около 340 млрд рублей.



Президент также поручил внедрить новый инструмент регионального развития — инфраструктурный бюджетный кредит по ставке до 3% со сроком погашения 15 лет. При этом будет действовать принцип: чем меньше долгов накопил регион, тем больше он сможет получить дешевых инфраструктурных кредитов.