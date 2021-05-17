Российские регионы все активнее используют такой инструмент, как субфедеральные облигации, для финансирования крупномасштабных проектов, в том числе инфраструктурных. Как сообщает агентство «Прайм», на эту тенденцию обратили внимание участники тематического круглого стола в Совете Федерации.

В дискуссии приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, Центрального банка России, Министерства финансов и региональных властей.

«Инструмент субфедеральных займов был в значительной степени востребован в прошлом году и будет востребован в еще большем объеме в 2021 году. Судя по бюджетным планам российских регионов, 29 субъектов запланировали выход на рынок в этом году», — цитирует агентство замминистра финансов РФ Тимура Максимова.

Регионы идут на рекорд

Как особо отметил Максимов, в этом году регионы планируют привлечь рекордную сумму для рынка субфедеральных займов.

«У нас есть и правовая база для успешной работы регионов на рынке, и качественная инфраструктура, созданная за последние десять лет. И самое главное — есть инвесторы, есть спрос со стороны рынка на бумаги регионов, что позволяет уже сегодня активно пользоваться этим инструментом», — подчеркнул замминистра финансов.

Субфедеральные облигации должны, как и ОФЗ, демонстрировать и ликвидность, и безопасность, и в то же время помогать регионам решать свои хозяйственные задачи, полагает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Нам нужно модернизировать ЖКХ, инфраструктуру. Облигации как инструмент заимствований помогут в решении этих вопросов», — сказал Швецов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевые власти планируют использовать этот инструмент для обеспечения финансирования строительства объектов в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Планируемая сумма займа на рынке — 5 млрд рублей.

Депутат ГД от Пермского края, член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов считает, что в настоящее время долговая нагрузка субъектов Российской Федерации остается на относительно низком уровне, данные средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в экономические проекты для стимулирования занятости и реализации национальных проектов.

«Выпуск целевых облигаций поможет региону профинансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную сферу, а также программы комплексного развития территории», — отметил Скриванов.

При этом у правительств субъектов РФ появится возможность более гибко подходить к выбору источников заимствований. Парламентарий подчеркнул, что облигационные займы для регионов намного выгоднее, процентная ставка по ним практически в два раза меньше, чем по кредитам в коммерческих банках.

На что направят деньги

Скриванов напомнил, что на состоявшемся в марте заседании думского комитета по финансовому рынку он поинтересовался мнением министра финансов России по вопросу стимулирования региональных заимствований путем частичной компенсации региону-эмитенту размера купонных выплат по выпущенным облигациям.

«Антон Германович (Силуанов. — Прим. Банки.ру) положительно отреагировал на мои предложения и пообещал дать поручение детально изучить вопрос, особенно в части финансирования строительных и инфраструктурных проектов, в общем, всего того, что имеет отношение к национальным проектам», — пояснил депутат.

«Считаю, что это может быть реализовано, только надо будет определить источник финансирования компенсации этого купонного дохода. В целом это повысит инвестиционную привлекательность данного инструмента и позволит реализовать целый ряд проектов, которые без этого не могли бы быть реализованы», — подытожил Максимов.