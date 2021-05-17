Банк России, который в 2020 году из-за пандемии приостановил оптимизацию численности персонала, возобновит процесс и еще «немного» сократит штат, сообщил в Госдуме зампред ЦБ Руслан Вестеровский.



В 2020 году в ЦБ работали 49 400 человек, их численность за год не изменилась, говорится в годовом отчете регулятора.

«В пик пандемии у нас около 80% сотрудников на дистанционке работало в центральном аппарате, 65% — по территориям. В целом наша предыдущая трансформация и цифровизация IT позволили нам это достаточно бесперебойно сделать и организовать работу. Численность за это время у нас немножко снизилась, но мы притормозили все оптимизационные мероприятия, как в стране в целом. Но в целом, если смотреть с 2013 года, наш банк стал компактнее на 28% и, наверное, за 2021 год еще чуть меньше будет», — сказал Вестеровский.