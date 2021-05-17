Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определит штраф Почте России за надбавки к стоимости посылок для труднодоступных населенных пунктов страны, сообщается на сайте ведомства . Организация взимала дополнительную плату в размере 100% за посылки из этих регионов.

«Ранее ФАС России выдала АО «Почта России» предупреждение о необходимости прекратить взимать подобные надбавки. В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Почта России перестала взимать дополнительную стоимость еще до окончания рассмотрения дела, поэтому антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства и назначит организации штраф.

Отмена указанной добавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными жителями страны.