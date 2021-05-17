СберБанк с 17 мая снимает ограничения по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Банк расширяет список потенциальных заемщиков, поясняется в сообщении кредитной организации.

«Мы расширяем круг физлиц, которые могут получить кредит под залог недвижимости на выгодных условиях. Для получения кредита не потребуется подтверждать свою цель. Заявка оформляется онлайн, что экономит время наших клиентов. Теперь получить такой кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек», — рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.

По его словам, также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.



Кредит выдается на срок от года до 20 лет. Максимальная сумма — 10 млн рублей, минимальная — 500 тыс. Процентная ставка — от 10,4%. Оформить кредит можно на DomClick.ru.