Банк России фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян. В отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», приводит оценку зампреда ЦБ Ксении Юдаевой ТАСС.

«В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о «пузырях», — сказала Юдаева в Госдуме, подчеркнув, что сейчас долговая нагрузка населения находится на исторически высоком уровне.

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8% на 1 января 2021 года.

Ограничения для плавающих ставок

Банк России также готовит законодательное предложение об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам.

«Нам кажется очень важным не то чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов для физических лиц [по плавающим ставкам]. Мы сейчас готовим законодательное предложение с коллегами и надеемся, что по этому вопросу у нас будет конструктивный диалог», — сказала Юдаева.

Накануне РБК со ссылкой на разработанный ЦБ по поручению президента законопроект сообщило, что Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также о кредитных картах с нефиксированным процентом.

Издание уточняло, что большинство поправок могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Сейчас документ обсуждается с рынком.

В начале марта ЦБ РФ опубликовал доклад о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Срок исполнения поручения установлен до 15 июля 2021 года.