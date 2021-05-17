Комитет Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по внутреннему контролю утвердил сборник типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении ассоциации.



Сборник содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления.

«Среди таких практик можно выделить, например, действия, направленные на дестабилизацию цен на финансовые инструменты, искусственное формирование стоимости финансового инструмента с использованием высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, создание видимости торговой активности», — поясняется в релизе НАУФОР.



Также сборник включает в себя подробные методы анализа форумов, которые можно применить на практике.



Используя документ, участники смогут повысить эффективность внутренних процедур по мониторингу действий своих клиентов и управления риском.