Заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году в Сингапуре не состоится, говорится в заявлении ВЭФ, опубликованном на его сайте в понедельник.

Обстоятельства, связанные с пандемией, «делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», отмечается в документе.

Теперь проведение встречи запланировано на первую половину 2022 года. Место и дата ее проведения будут определены позднее этим летом.

«Это было трудное решение, особенно с учетом большой заинтересованности наших партнеров собраться вместе не только виртуально, но и лично, а также внести свой вклад в создание более <...> устойчивого мира, — приводятся в заявлении слова председателя и основателя ВЭФ Клауса Шваба. — Однако в конечном итоге здоровье и безопасность являются нашим главным приоритетом».

Традиционно ежегодные встречи ВЭФ проходят в январе в Давосе, однако вследствие пандемии коронавируса и связанных с ней санитарных ограничений заседание в 2021 году планировали провести в Сингапуре 17—20 августа.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1 000 крупных компаний и организаций.