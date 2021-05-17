Правительство выделило Министерству экономического развития 8 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам для малых и средних предприятий и самозанятых, следует из распоряжения Кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации, уточняет ТАСС.

«Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации 8 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке», — говорится в документе.

Отмечается, что средства выделяются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для достижения результата по выдаче кредитов МСП и самозанятым в объеме не менее 530 млрд рублей.



МЭР будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств и представит до 2022 года доклад в правительство.