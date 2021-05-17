Правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на комплексное реформирование института банкротства. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект направлен в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, он предусматривает введение новой вариативной реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов.
«Предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта предлагают создать реабилитационную процедуру, которая будет направлена на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса, а также на сокращение срока проведения конкурсного производства, в том числе путем оперативного прекращения заведомо убыточной деятельности.
Документ предусматривает возможность подачи должником или кредитором в Арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено законодательством, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов. Это должно стать дополнительным стимулом для должников использовать реабилитационные механизмы, следует из пояснительной записки.
На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.
Если закон примут, то могут измениться порядок отбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и предъявляемые к ним требования с учетом разделения должников и СРО на группы.
Законопроект предусматривает создание государственного регистра арбитражных управляющих для госрегистрации арбитражных управляющих и осуществления процедуры выбора СРО арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих при их назначении на основании балльной оценки.
Кроме того, законопроект предполагает усовершенствованный порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражным управляющим. «В частности, уточняется размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражным управляющим в зависимости от процедуры банкротства и порядок ее выплаты (единовременно — по итогам проведения процедуры банкротства или ежемесячно — после утверждения плана реструктуризации долгов), а также суммы процентов по вознаграждению», — отмечается в пояснительной записке.