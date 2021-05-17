Правительство внесло в Госдуму законопроект , который направлен на комплексное реформирование института банкротства. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект направлен в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, он предусматривает введение новой вариативной реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов.

«Предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предлагают создать реабилитационную процедуру, которая будет направлена на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса, а также на сокращение срока проведения конкурсного производства, в том числе путем оперативного прекращения заведомо убыточной деятельности.

Документ предусматривает возможность подачи должником или кредитором в Арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено законодательством, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов. Это должно стать дополнительным стимулом для должников использовать реабилитационные механизмы, следует из пояснительной записки.

МЭР раскрыло детали реформы банкротства юрлиц На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Если закон примут, то могут измениться порядок отбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и предъявляемые к ним требования с учетом разделения должников и СРО на группы.

Законопроект предусматривает создание государственного регистра арбитражных управляющих для госрегистрации арбитражных управляющих и осуществления процедуры выбора СРО арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих при их назначении на основании балльной оценки.

Кроме того, законопроект предполагает усовершенствованный порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражным управляющим. «В частности, уточняется размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражным управляющим в зависимости от процедуры банкротства и порядок ее выплаты (единовременно — по итогам проведения процедуры банкротства или ежемесячно — после утверждения плана реструктуризации долгов), а также суммы процентов по вознаграждению», — отмечается в пояснительной записке.