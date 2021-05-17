Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,9225 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 34 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,71—74,135 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,8625 рубля, уменьшившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,1 тыс. сделок на 285,1 млн евро по курсам от 89,505 до 90,155 рубля за евро.

Валютная секция сегодня тиха и спокойна, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, добавляя, что это редкость. «Доллар США консолидируется около 73,93 рубля и может торговаться в коридоре 73,8—74,5 рубля. Евро оценивается в 89,8 рубля и способен двигаться в рамках 89,75—90,55 рубля сейчас», — комментирует эксперт.