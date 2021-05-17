С 1 января 2022 года в России могут ввести новый налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. С таким предложением к правительству обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, важно подчеркнуть, что за роскошь должны заплатить именно богатые россияне.

«Если человек богат, пусть он платит налог на роскошь. А роскошь — это недвижимость от 50 миллионов рублей, яхты, самолеты, вертолеты от 15 миллионов рублей и автомобили от 8 миллионов рублей», — сообщил он.



Говоря о направлениях расходования средств с налога на роскошь, Миронов сказал, что нужно ориентироваться на приоритеты, а это, в частности, лекарства для тяжелобольных детей, высокотехнологичные операции.

Политик отметил, что налог на роскошь в чистом виде есть в Венгрии, Австралии, Чили, Китае, но прогрессивный налог на недвижимость есть в очень многих странах Европы, существует гербовый сбор на недвижимость в Великобритании. В России на сегодняшний день 10% граждан обладают 82% всех богатств нашей страны, разрыв между самыми бедными и самыми богатыми растет, что несправедливо, уверен Сергей Миронов.



«В чем необходимость данного закона? Мы видим, что даже официальная статистика за «ковидный» год показывает, что бедных стало больше, их почти 20 миллионов, но что удивительно, долларовых миллиардеров стало на 20% больше. То есть кто-то богатеет, а кто-то беднеет», — отметил он.

После заключения правительства законопроект отправят на рассмотрение в Госдуму. «Закон в том или ином варианте мы не только будем рассматривать, но и примем», — уверен парламентарий.