Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 рублей за кг до конца сентября, что должно помочь избежать скачка цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний-производителей.

По словам финансового директора группы «Сюкден» Глеба Тихомирова, по рекомендации Минсельхоза компания после 1 июня и до конца сентября сохранит стоимость сахара для тех контрагентов, с которыми сейчас работает в рамках соглашений по стабилизации цен, по рыночной цене она продолжит продавать сахар всем остальным покупателям — переработчикам, оптовикам и рознице, — не заключавшим соглашения. Также отгружать сахар по 36 рубля до конца сентября собирается «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»; «Русагро» тоже не планирует повышать цену после 1 июня.

Кабмин не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло Соглашения о стабилизации цен на сахарный песок были продлены 30 марта до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Представитель Минсельхоза отметил, что ведомство «осуществляет плотное взаимодействие с ключевыми сельхозтоваропроизводителями и отраслевыми союзами, в том числе в целях мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания»; производители сахара получат компенсацию в размере 5 рублей на 1 кг, в случае необходимости ведомство готово рассмотреть и вынести на межведомственное обсуждение вопрос об увеличении финансирования.

В случае сохранения стоимости и объемов поставок оснований для роста цен в торговых сетях тоже не будет, говорит представитель Ассоциации компаний розничной торговли; пока предпосылок для повышения стоимости после 1 июня нет, считает представитель «Азбуки вкуса».