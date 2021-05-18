Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,74 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро минутой ранее равнялся 89,72 рубля (плюс 5 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,71—73,88 рубля за доллар и 89,66—89,77 рубля за евро.
С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.