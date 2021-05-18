📰 Аналитики со всего мира заговорили о суперцикле, наступление которого означает рост цен на почти все сырье на долгие годы, пишут «Известия» . В России это приведет не только к ускорению экономического роста и увеличению доходов бюджета, но и к более заметной инфляции. Переход мира на «зеленую» экономику в теории мог повлечь в России падение спроса на нефть, что привело бы к экономическому спаду, но некоторые эксперты предполагают, что если теория суперцикла предсказывает события верно, то возможную недостачу доходов от нефти (которая, к слову, падать никуда пока не собирается) можно будет с лихвой компенсировать другими секторами. Сейчас в России металлы, древесина и продовольствие составляют без малого треть экспорта. Если цены будут расти и дальше, что характерно для суперцикла, то эта доля станет еще больше.

📰 Почти четверть россиян (23,9%) проживает в индивидуальном жилье, пишет РБК , ссылаясь на данные Росстата за 2020 год. Доля городских семей, проживающих в частных домах, составила 12,5%. Показатели заметно выросли по сравнению с результатами предыдущего такого же исследования Росстата, проводившегося осенью 2018 года. Тогда 21% всех домохозяйств (9,7% городских) заявили, что живут в одноквартирных домах. Также за два года увеличилась доля жителей крупных городов, которые проживают в частных домах. Уже почти 8% семей в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (таких как Краснодар, Саратов, Владивосток) живут в таких домах — против 6,7% в предыдущем исследовании.

📰 С 15 мая мессенджер WhatsApp передает в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию, что стало причиной появления новых мошеннических схем, пишут «Известия» . Так, злоумышленники стали рассылать пользователям «письма счастья» с уведомлением о том, что для тех, кто не примет новую политику мессенджера, отправка сообщений станет платной — по 0,01 евро за каждое. Эксперты уверены, что в первую очередь от сетевых мошенников могут пострадать пенсионеры, которые не следят за современными технологиями и не могут оценить содержимое полученных сообщений.

📰 «Аэрофлот» прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, хотя полеты в Турцию официально приостановлены лишь до 1 июня, пишет РБК . В авиакомпании такое решение объяснили нежеланием создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов. Ранее источник издания на туристическом рынке сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. В ней говорилось о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня. Однако в оперативном штабе опровергли эту информацию, поскольку срок уже принятых решений истекает 1 июня.

📰 В каждом крупном городе России есть районы с переоцененными новостройками, там стоимость квадратного метра завышена на 10—15% за счет дефицита предложения. Например, в Москве это локации в районе метро «Тульская», «Ломоносовский проспект» и в Матвеевском (микрорайон в составе Очаково-Матвеевского на западе столицы), пишут «Известия» со ссылкой на аналитические материалы от компании Realiste. Управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский подчеркнул, что завышение цен обусловлено не только дефицитом предложения, но и такими факторами, как престижность района, развитость транспортной и социальной инфраструктуры.

📰 Эксперты Group-IB выявили новый способ, позволяющий интернет-пиратам обходить меморандум, который обязывает поисковые системы удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом из результатов поисковой выдачи, пишут «Известия» . В прошлом году злоумышленники нашли способ оперативного отслеживания удаленных ссылок, а также научились в автоматическом режиме генерировать их замены. Так, из 7 309 внесенных в меморандум запрещенных ресурсов (онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров) 3 684 домена по-прежнему появляются в поисковой выдаче. Кроме того, из 6 млн включенных в документ ссылок на пиратский контент 1 190 039 остаются доступными для зрителей. Как отметили в «Яндексе», в борьбе с нелегальным контентом ключевую роль играют правообладатели.