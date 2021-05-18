Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:22 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,5% и составил 3 694,33 пункта. Индекс РТС повысился на 1,79% до отметки 1 579,18.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение, получая поддержку от роста цен на нефть и другие сырьевые товары. В частности, котировки золота поднялись до нового пика с февраля в 1 874 доллара за унцию, что должно позволить развить рост акциям золотодобытчиков. Настроения на зарубежных фондовых площадках также пошли на улучшение. В течение дня в России ожидается большой поток корпоративной отчетности, а также новости по дивидендам «РУСАЛа» и «Сургутнефтегаза». Следовательно, динамика российского рынка во многом будет определяться внутренними факторами», — написала перед началом торговой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

