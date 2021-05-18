Перейти к автоматической выдаче электронных больничных в РФ планируется с 2022 года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

«С 2022 года планируется перейти к автоматической выдаче электронных больничных. Соответствующий порядок с учетом внесения изменения в федеральное законодательство закрепляется правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, который представлен на общественное обсуждение Минтрудом России. Сейчас каждый раз при оформлении электронного больничного пациентам необходимо давать согласие на оформление такого документа», — рассказали в министерстве.

С 1 января в соответствии с ранее принятыми изменениями законодательства назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности. Поэтому больше не будет необходимости получать согласие гражданина на оформление больничного листка в электронной форме.



«С 2022 года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю. Сообщать в отдел кадров номер электронного больничного, если он был оформлен, не потребуется. Если пациенту необходимо, в медицинском учреждении могут дать выписку из электронного больничного», — добавили в Минтруде.