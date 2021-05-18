Большинство россиян мечтает о загородном доме, высокой зарплате и путешествиях. Такие выводы сделали в Райффайзенбанке, специалисты которого опросили около 1,5 тыс. жителей России старше 18 лет.

Квартира и автомобиль вошли в пятерку лидеров, а каждый пятый россиянин мечтает о любви. Значительная часть респондентов — 46% — отметили, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей.

При этом для реализации материальных желаний большинству участников опроса потребуется минимум по 1 млн рублей.

По данным Райффайзенбанка, жители Москвы чаще всего мечтают об образовании за рубежом (31%) и пышной свадьбе (30%). В Санкт-Петербурге люди больше всего хотят завести питомца (33%), найти любовь (27%) и сыграть свадьбу (30%).



Чтобы мечта сбылась, россияне планируют увеличить заработки и копить. На кредитные ресурсы рассчитывают только 27% опрошенных.