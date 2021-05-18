Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности банка «Национальная Факторинговая Компания», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне «ruBВ+» со «стабильным» прогнозом, уточняется в релизе агентства.

Банк «НФК» специализируется на факторинговом финансировании юридических лиц, а также предоставлении факторинговых гарантий. Банк входит в группу компаний «НФК», конечным бенефициаром которой является Людмила Коган.

Как поясняется, установление статуса «под наблюдением» связано с публикацией Совкомбанком сообщения о подписании обязывающего соглашения о приобретении ООО «ГК НФК», которое владеет 100% акций банка «НФК».



СМИ: Совкомбанк договорился о покупке факторинговой группы НФК Сделка усилит позиции Совкомбанка на быстрорастущем факторинговом рынке, считают эксперты.

Ожидается, что сделка будет закрыта сразу после получения согласований Банка России и Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки агентство предполагает оценить влияние этого события на финансовое состояние банка «НФК».