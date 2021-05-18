Банк России установил официальные курсы валют на 19 мая.

Курс доллара понизился на 15,45 копейки, составив 73,6992 рубля (73,8537 рубля на 18 мая). Курс евро повысился на 24,73 копейки, до 89,9057 рубля (с 89,6584 рубля на 18 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,67 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:05 мск стоил 90 рублей (плюс 33 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,59 до 73,88 рубля за доллар и от 89,66 до 90,1 рубля за евро.