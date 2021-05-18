Госдума приняла в третьем чтении закон об информировании граждан — мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, — о размере будущей пенсии по старости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Согласно ему, информировать граждан теперь будут в автоматическом режиме раз в три года через личный кабинет застрахованного лица на портале госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Те, кто не зарегистрирован в ней, смогут получить сведения при обращении в Пенсионный фонд России.

Также закон предполагает, что пенсии по инвалидности будут назначать в беззаявительном порядке. После внесения информации в федеральный реестр инвалидов данные о таких выплатах будут автоматически направляться в ПФР. Срок рассмотрения сведений — пять рабочих дней, после чего человеку направят извещение о назначении пенсии.

Кроме того, согласно документу, повышенная на 25% фиксированная выплата к страховой пенсии, которую получают люди, отработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сохранится и при смене места жительства, в случае если пенсионер решит уехать за пределы сельской местности.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», одного из авторов инициативы Андрея Исаева, заблаговременное получение информации о размере пенсии и о том, как она формируется, «позволит людям выбрать более ответственный, более серьезный подход к своей деятельности для того, чтобы обеспечить себе в дальнейшем накопление более высокой, более существенной пенсии».