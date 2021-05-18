В Госдуме прошел второе чтение законопроект о правилах продаж финансовых инструментов и защите неквалифицированных инвесторов: в частности, финансовые организации обязаны будут выкупать назад продукты, навязанные гражданам обманным путем — например, когда одна услуга предлагается под видом другой. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Изменения предполагается внести в законы о ЦБ, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, об организации страхового дела, о микрофинансовой деятельности, о негосударственных пенсионных фондах, о кредитной и сельхозкооперации. Законопроект предлагает обязать страховщиков, кредитные и микрофинансовые организации, брокеров и инвестиционных советников, негосударственные пенсионные фонды и кредитные кооперативы при заключении договоров с физическими лицами предоставлять им полную и достоверную информацию об условиях договора, последствиях и возможных рисках.

Требования к объему и содержанию указанной информации, а также способы и порядок ее предоставления определит Банк России.

В сообщении последнего на эту тему указано, что «информация должна быть предоставлена клиентам на бумаге либо в электронной форме и соответствовать определенному дополнительно установленному формату».

«Такая мера поможет потребителям финансовых услуг сделать более осознанный выбор, оценить риски и последствия приобретения тех или иных финансовых продуктов и инструментов. Кроме того, установление правил продаж поможет созданию единой и более прозрачной модели поведения финансовых организаций», — рассчитывают в ЦБ.

«Банк России получает право ограничивать совершение отдельных сделок с физическими лицами и требовать у финансовых организаций выкупить проданные продукты в случае грубого нарушения участниками рынка установленных правил продаж», — подчеркивает регулятор.

В его сообщении уточняется, что значительная часть законопроекта посвящена мерам по защите неквалифицированных инвесторов. С 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года переносится срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов на предмет понимания рисков предлагаемых финансовых инструментов, а до этой даты временно ограничивается совершение ряда сделок со сложными инструментами.

Также до 1 апреля 2022 года запрещается продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг со сложными параметрами определения доходности и внебиржевых производных финансовых инструментов, при применении которых выявлены наибольшие риски злоупотребления их правом. Исключение может быть сделано при успешной сдаче теста и при наличии у ценных бумаг характеристик, делающих их более понятными и менее рискованными для неквалифицированных инвесторов (помимо установленных законом, такие характеристики могут быть введены нормативным актом Банка России).



Изменения в части правил продаж финансовых инструментов вступят в силу по истечении трех месяцев после официального опубликования закона, а большинство изменений, направленных на защиту неквалифицированных инвесторов, — со дня официального опубликования закона, уточняют в ЦБ.