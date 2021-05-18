«ВЭБ.РФ» может официально представить обновленную стратегию развития группы на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил первый зампред — член правления ВЭБа Николай Цехомский на конференции «Банки. Трансформация. Экономика».

«Я думаю, на Петербургском экономическом форуме мы озвучим новую стратегию объединенной группы, сейчас эта стратегия готовится», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что «ВЭБ.РФ» в рамках новой стратегии намерен до конца 2024 года вложить в развитие российской экономики от 10 трлн до 15 трлн рублей.

В новую стратегию ВЭБа войдут такие направления по финансированию, как промышленность, магистральная инфраструктура и городская экономика (то, что повышает качество жизни в городах), экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации и информационные технологии.