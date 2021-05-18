Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» автоматически, без ввода пароля, сообщается в пресс-службе банка ВТБ.

Чтобы войти в приложение «ВТБ Мои инвестиции» из «ВТБ Онлайн», клиенту нужно выбрать брокерский счет на главном экране в разделе «Инвестиции» и нажать кнопку «ВТБ Мои инвестиции», поясняют в банке.

Если у клиента нет брокерского счета, сначала нужно открыть его в системе «ВТБ Онлайн». Для этого нужно перейти в раздел «Услуги», выбрать «Инвестиции» и нажать кнопку «Открыть брокерский счет и ИИС».



«За два года число брокерских счетов в России выросло в пять раз. Через несколько лет инвестировать будет каждый второй экономически активный житель страны. Наша задача — сделать так, чтобы управлять своими сбережениями клиентам ВТБ было максимально удобно, навигация между классическими банковскими продуктами и инвестиционными инструментами была незаметной и не создавала необходимости тратить дополнительное время», — отметил главный исполнительный директор компании «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Как рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, в дальнейшем планируется организация прямого перехода между всеми цифровыми каналами банка.