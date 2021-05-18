Лица или компании, в отношении которых Банк России возбудил административное дело по факту манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации, могут быть освобождены от ответственности. Для этого они должны будут заключить с регулятором специальное соглашение (сделку), уплатить определенную сумму в бюджет и принять меры для того, чтобы не допускать нарушений в дальнейшем — такой механизм, как сообщается на сайте ЦБ, заложен в принятом Госдумой во втором чтении проекте федерального закона о создании института соглашения с регулятором.

Ходатайства о заключении соглашения будут направляться в Банк России на этапе расследования. При этом сделка должна предусматривать, что регулятору предоставляются исчерпывающие сведения о подозрительных операциях или действиях и принимаются конкретные меры для предотвращения подобных случаев. Информация о заключенных соглашениях будет раскрываться на сайте ЦБ.

«Соглашение с регулятором может помочь участникам рынка избежать репутационных и существенных финансовых рисков. Ведь сам факт административного наказания нередко становится для них «черной меткой» и может привести к потере бизнеса. Длительные судебные разбирательства также, как правило, не соответствуют интересам компании», — комментирует директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.



«Заключение сделки позволит сократить период неопределенности для рынка, успокоить инвесторов и сэкономить ресурсы регулятора, затрачиваемые на проведение расследования, — рассчитывают в ЦБ. — Международный опыт показывает, что институт соглашений с регулятором способствует формированию доверительной среды на финансовом рынке и эффективной защите публичных интересов».