Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» на уровне «В+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.



Как поясняется, кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» «обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, слабыми достаточностью капитала и риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

«Ограниченная оценка бизнес-профиля («bb») обусловлена в первую очередь ограниченной долей банка «Кузнецкий» на рынке банковских услуг. Вместе с тем в силу универсального характера бизнес-модели банка оценка диверсификации операционного дохода стабильно высокая: по итогам 2020 года индекс Херфиндаля — Хиршмана составил 0,15. Стратегия банка соответствует макроэкономическим тенденциям и заключается в дальнейшем развитии существующих направлений деятельности», — отмечается в релизе.

Оценка достаточности капитала банка по-прежнему слабая ввиду того, что, несмотря на повышение норматива достаточности основного капитала Н1.2 до 9,16% на 1 мая текущего года, его среднее значение за последние 12 месяцев не превышает 9%, а способность банка к собственной генерации капитала остается невысокой преимущественно из-за осуществления в 2019 году дивидендных выплат в значительном объеме.

Способность банка выдержать прирост стоимости риска находится в диапазоне 300—500 базисных пунктов.

Адекватная позиция по ликвидности определяется способностью банка выдержать отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового (дефицит — 0,1% обязательств) сценариев АКРА.