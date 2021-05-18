Большинство россиян считают бесконтактные платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов наиболее удобными способами оплаты: такого мнения придерживаются 76% и 65% опрошенных соответственно. За последние три года эти доли увеличились на 8 и 4 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ .

Платежи с использованием других «умных» устройств представляются опрошенным менее удобными и показали минимальный рост: для 52% удобны платежи с часов, для 49% — с браслетов, для 45% — с брелоков.

Как отмечают специалисты, уверенность в безопасности бесконтактных платежей также растет, однако более половины россиян по-прежнему не считают бесконтактные платежи безопасными.

О безопасности банковских карт и смартфонов для проведения бесконтактной оплаты заявили 44% и 38% россиян соответственно. С 2018 года показатель для карт и смартфонов вырос на 13 п. п.

Доля опрошенных, которым безопасными кажутся платежи через «умные» часы, увеличилась на 8 п. п. — до 29%. Бесконтактной оплате через другие устройства доверяют реже: оплату с наручных браслетов считают безопасной 26%, с брелоков — 22%, говорится в исследовании.

