Продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сроки действия которых заканчиваются 1 июня и 1 октября 2021 года соответственно, не планируется. Об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Патрушева на очередном заседании оперативного штаба.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК», — подчеркнул Патрушев.

СМИ: производители могут сохранять фиксированные цены на сахар до сентября В случае сохранения стоимости и объемов поставок оснований для роста в торговых сетях тоже не будет.

Министр сельского хозяйства отметил, что при этом необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло.

В ведомстве добавили, что посевная кампания в России преодолела «экватор». Засеяно около 29 млн га, или 56% от прогнозной площади. В частности, сев сахарной свеклы опережает показатели за весь прошлый год и в настоящее время проведен на 930 тыс. га (87,6% от прогноза). Подсолнечник засеян на площади 5,4 млн га, что составляет 63% от прогноза. Планируется, что общая площадь под этой культурой может составить почти 9 млн га, это позволяет рассчитывать на валовый сбор порядка 16 млн тонн.

Таким образом, прогнозируемый рост производства сахарной свеклы и подсолнечника будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке сахара и подсолнечного масла.