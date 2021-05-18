Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить оценки рисков роста цен для населения. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

«Андрей Белоусов по итогам обсуждения поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, графические формы представления этих данных и сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен», — говорится в сообщении Кабмина.

Также ответственным ведомствам в срок до 21 мая необходимо представить в правительство прогноз на восемь недель по оценке влияния ценовой ситуации на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары внутри страны.

ФНС и Минэкономразвития поручено проработать вопрос включения информации по потребительским ценам на социально значимые товары по данным контрольно-кассовой техники (в процентном соотношении к соответствующему периоду предыдущего года) в ранее разработанную форму отчетности о результатах мониторинга изменения потребительских цен на такие товары.