Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) СберБанка вместе с входящей в экосистему «Сбера» компанией «СберМедИИ» разработала приложение AI Resp, способное за минуту выявить у человека паттерны, характерные для COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Выход приложения «Сбер» анонсировал в январе 2021 года. С тех пор лежащая в его основе модель ИИ была обучена более чем на 3 000 обезличенных записей пациентов, больных коронавирусной инфекцией, и на сегодняшний день точность модели достигла 82%. Скачать его в Google Play и App Store.

В компании отмечают, что воспользоваться сервисом пользователь может в любой момент — например, при недомогании, после посещения возможной зоны риска или контакта с заболевшим коронавирусом. Для корректной работы приложения нужно выполнить методику записи звуков согласно инструкции.

«Сбер» разработал алгоритм для определения вероятности COVID-19 за минуту Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

При этом создатели обращают внимание на то, что приложение не является диагностическим тестом и не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому при появлении симптомов COVID-19 необходимо обратиться к врачу.

«Наши разработки на основе ИИ помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках изменения, характерные для пневмонии. Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений», — пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.