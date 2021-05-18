Минфин России на аукционах 19 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении ведомства.

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии № 26236RMFS с погашением 17 мая 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, — 24,59 млрд рублей, ОФЗ-ПД серии ОФЗ-ПД с погашением 16 марта 2039 года, также в объеме остатков, 7,819 млрд рублей, и ОФЗ с индексируемым номиналом серии № 52003RMFS в объеме 15,568 млрд.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Всего Минфин намерен во II квартале 2021 года разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет — на 500 млрд, со сроком погашения от 10 лет — на 400 млрд.

