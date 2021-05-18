Банки РФ в марте ввезли в страну максимальный объем евро за год — на 997,7 млн долларов, следует из данных Банка России.

При этом в целом они ввезли максимальный объем валюты с начала года — 1,7 млрд долларов, что больше результата февраля на 34,3%. Ввоз европейской валюты вырос на 41,8% за месяц, американской — на 26,8%, до 697,1 млн долларов.

В то же время в марте кредитные организации вывезли из России иностранной валюты на 282,1 млн долларов, в том числе американской валюты на 196,7 млн долларов, а европейской — на 82,9 млн.