На сокращение своего углеродного следа российскому бизнесу, который обслуживается в СберБанке, может потребоваться до 1 трлн долларов кредитных средств, рассказал журналистам по итогам заседания наблюдательного совета «Сбера» глава банка Герман Греф. При этом сам «Сбер» планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

«Это большая работа, в нее надо включаться максимально быстро всем финансовым институтам и предприятиям. Мы хотим быть локомотивом, своим примером показать необходимость трансформации и как можно скорее создавать механизмы, которые помогут предприятиям», — сказал Греф.

Речь идет о ESG-трансформации компаний (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Следование этим принципам является мировым трендом последних лет, особенно в Евросоюзе, который поставил цель сформировать углеродно нейтральное пространство к 2030 году и пообещал ввести налог для экспортеров, которые не выполняют цели по снижению выбросов CO2.

Греф назвал условие смягчения реакции СберБанка на повышение ставки ЦБ Он подчеркнул, что все будет зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ и динамики ставок на рынке.

Греф уточнил, что эти намерения распространяются и на центральный офис. Для реализации намеченного плана банк сокращает использование бумаги и пластика, не покупает шредеры и новые картриджи для принтеров, перерабатывает банковские карты в оконный профиль для офисов, а стаканчики — в экоручки, а также экономит на электроэнергии и организовывает раздельный сбор мусора.

Кроме того, СберБанк уже ведет с ЦБ дискуссию о смягчении регулирования по кредитам, выданным в соответствии с принципами ESG. Финорганизация готова выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса. При этом в компании уверены, что включение ESG-ковенант в кредитные договоры, благодаря которым корпоративные клиенты смогут получать ссуды с переменными ставками (если условия соблюдаются, ставка будет ниже), вскоре станет стандартной возможностью для заемщиков.