На сокращение своего углеродного следа российскому бизнесу, который обслуживается в СберБанке, может потребоваться до 1 трлн долларов кредитных средств, рассказал журналистам по итогам заседания наблюдательного совета «Сбера» глава банка Герман Греф. При этом сам «Сбер» планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.
«Это большая работа, в нее надо включаться максимально быстро всем финансовым институтам и предприятиям. Мы хотим быть локомотивом, своим примером показать необходимость трансформации и как можно скорее создавать механизмы, которые помогут предприятиям», — сказал Греф.
Речь идет о ESG-трансформации компаний (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Следование этим принципам является мировым трендом последних лет, особенно в Евросоюзе, который поставил цель сформировать углеродно нейтральное пространство к 2030 году и пообещал ввести налог для экспортеров, которые не выполняют цели по снижению выбросов CO2.
Он подчеркнул, что все будет зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ и динамики ставок на рынке.
Греф уточнил, что эти намерения распространяются и на центральный офис. Для реализации намеченного плана банк сокращает использование бумаги и пластика, не покупает шредеры и новые картриджи для принтеров, перерабатывает банковские карты в оконный профиль для офисов, а стаканчики — в экоручки, а также экономит на электроэнергии и организовывает раздельный сбор мусора.
Кроме того, СберБанк уже ведет с ЦБ дискуссию о смягчении регулирования по кредитам, выданным в соответствии с принципами ESG. Финорганизация готова выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса. При этом в компании уверены, что включение ESG-ковенант в кредитные договоры, благодаря которым корпоративные клиенты смогут получать ссуды с переменными ставками (если условия соблюдаются, ставка будет ниже), вскоре станет стандартной возможностью для заемщиков.