Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обеспечении конфиденциальности в отношении информации о заключении внебиржевых договоров, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Речь идет об информации, которую получает биржа в рамках исполнения обязанности вести реестр внебиржевых договоров. Поправки вносятся в закон «Об организованных торгах».

Согласно этому закону, биржа обязана вести реестр внебиржевых договоров, стороны которых должны предоставлять торговой площадке соответствующую информацию, если обязательства по ним предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам.

Организатор торговли обязан обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, которую предоставляют участники торгов в соответствии с правилами организованных торгов, следует из пояснительной записки к законопроекту.

При этом обязанности по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации о внебиржевых договорах, получаемой биржей, в законе не предусмотрено. «Законопроектом предлагается дополнить закон об организованных торгах соответствующей частью, устанавливающей аналогичную обязанность биржи в отношении внебиржевых договоров», — говорится в пояснительной записке.

Основная задача законопроекта — повышение информационной безопасности участников товарных рынков, которые на бирже предоставляют информацию о внебиржевых договорах.

Принятие этого документа позволит снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков, повысить качество формируемых биржами на основании полученной информации о внебиржевых договорах индикаторов, отмечают авторы законопроекта.