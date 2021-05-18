VTB Capital, Газпромбанк и «СберБанк КИБ» выбраны Минфином России в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала в 2021 году. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Запрос предложений на оказание соответствующих услуг был произведен у этих трех организаций, следует из уведомления.



«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc), АО «Газпромбанк» и АО «СберБанк КИБ» в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2021 году», — говорится в сообщении.

Ранее в мае министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ сохраняет планы по размещению евробондов в этом году. Сроки размещения он не уточнил.