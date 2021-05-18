В России ипотечными каникулами воспользовались около 2 млн россиян с начала пандемии, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

«Мы вместе приняли закон о каникулах для ипотечников, после обсуждений с банковским сектором оказалось, что этот инструмент по аналогии можно было применить во время кризиса к другим видам обязательств. Этими каникулами воспользовалось достаточно большое количество людей. Всего было обращений 3,2 миллиона, из них было удовлетворено около 2 миллионов», — сказал Сергей Швецов.

По словам представителя ЦБ, данный уровень означает, что установленные законом каникулы подтолкнули финансовый сектор предлагать собственные программы реструктуризации. Граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили возможность перенести свои выплаты, в стране не возникло вала неплатежей по кредитам, отметил он.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могли обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.