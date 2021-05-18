Объем кредитов российским регионам в СберБанке, который потенциально может быть рефинансирован за счет средств федерального бюджета, составляет около 250 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

«Потенциально рефинансируемый объем может достигать где-то примерно 250 миллиардов рублей. У нас нет проблем с этим сегодня: на рынке оживление, у нас большой спрос на кредиты, поэтому мы высвобождающуюся ликвидность легко сумеем разместить даже в более доходные инструменты», — сказал он.

Но, по словам главы СберБанка, конкретных переговоров по данному вопросу пока не ведется. «Переговоры такие еще конкретно не ведутся в силу того, что еще не поступили деньги на рефинансирование, но по мере того, как они будут поступать, я думаю, что мы будем готовы к этому», — добавил он.



Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ поставил правительству задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов. Одной из таких мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Эти кредиты будут пролонгированы до 2029 года включительно.