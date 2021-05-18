Международная платежная система SWIFT подтвердила ЦБ, что будет работать в России в штатном режиме, никаких рисков отключения страны от системы пока нет. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — сказала она.

Скоробогатова отметила, что даже в случае отключения РФ от SWIFT межбанковские переводы можно будет перевести на российский аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от SWIFT.

На международном сайте системы отмечается, что SWIFT полностью соблюдает все применимые законы о санкциях. Однако ответственность за обеспечение соответствия отдельных финансовых операций законам о санкциях возлагается на финансовые учреждения, осуществляющие их. SWIFT в свою очередь является только поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций.