Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,8425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,8 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,5925—73,88 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,09 рубля, увеличившись на 42 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,4 тыс. сделок на 204,9 млн евро по курсам от 89,6625 до 90,31 рубля за евро.

Доллар США балансирует во вторник под слабым давлением и стремится к 73,75 рубля, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Бакс в паре с рублем действительно выглядит очень слабо, но так ли это на самом деле? На мировом валютном рынке доллар тоже не впечатляет, но чем ближе к 1,22 в паре евро/доллар, тем больше мыслей о развороте. Получается, что и в паре доллар/рубль распродажей увлекаться тоже не стоит. Краткосрочно доллар может отойти к 73,5 рубля, но ниже уже опасно. Евро стоит 90,05 рубля и может двигаться в пределах 89,8—90,5 рубля», — комментирует эксперт.

