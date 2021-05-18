Страховая компания «Ингвар» (Москва, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 0425) передаст страховой портфель «Русскому страховому обществу «Евроинс» (Смоленск, регистрационный номер 3954), следует из уведомления, опубликованного во вторник на сайте Банка России.



СК «Ингвар» «уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель в полном объеме в связи с принятым уполномоченным органом страховщика решением», говорится в уведомлении регулятора.

«АО СК «Ингвар» передает страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов)», — сказано в сообщении.



«На дату настоящего уведомления финансовое положение принимающего страховщика удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. Принимающий страховщик имеет лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель», — подчеркивается в сообщении.



Решение было принято 11 мая 2021 года.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.