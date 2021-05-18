Пенсионный фонд направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году, говорится в сообщении ПФР. Средства выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства.

«Всего за прошлый год граждане перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов и с учетом поступивших государственных средств сформировали 6,4 млрд рублей», — сказано в релизе.

Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах.

Средний взнос участника при этом вырос до 10,4 тыс. рублей (в 2019 году составлял 9,7 тыс. рублей) и, таким образом, еще больше приблизился к максимальной сумме, которую государство софинансирует по условиям программы.

В дополнение к средствам граждан и государства также поступили взносы работодателей, сделавших отчисления за своих сотрудников — участников программы. Всего работодатели перечислили на пенсии работников 57,6 млн рублей.

С учетом новых поступлений общий объем добровольных взносов по программе за все время достиг 68,6 млрд рублей, объем государственного софинансирования взносов составил 66,3 млрд. Еще чуть больше 1 млрд рублей перечислили работодатели. Таким образом, к настоящему моменту участники сформировали около 136 млрд рублей на своих счетах. Фактически накопленные ими средства еще выше, поскольку все взносы передаются управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до момента выхода участника на пенсию.

Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии составляет 1,9 тыс. рублей в месяц. Эта сумма ежегодно растет за счет новых поступлений, если участник продолжает их делать, а также по результатам инвестирования накопленных средств.

Контролировать формирование пенсии по программе можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг, а также по выпискам, предоставляемым в клиентских службах фонда и многофункциональных центрах.

На сформированные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти участника все средства передаются правопреемникам, которых определил сам участник, либо правопреемникам по закону. Они получают всю сумму сформированных средств либо невыплаченный остаток.